31.01.2025 17:28 Nach tödlicher Brandnacht in Frankfurt (Oder): Polizei nennt neue Details

Die Ermittlungen zum folgenschweren Brand in einem Wohnblock in Frankfurt (Oder) dauern an. Klarheit hat die Polizei jetzt über die Identität der Todesopfer.

Von Monika Wendel Frankfurt (Oder) - Einige Tage nach der verheerenden Brandnacht in Frankfurt (Oder) hat die Polizei Klarheit zur Identität der drei Todesopfer. Drei Menschen kamen bei dem Brand ums Leben. © Patrick Pleul/dpa Bei dem Feuer in einem Wohnblock im Pflaumenweg am Dienstagabend starben zwei Frauen im Alter von 43 und 69 Jahren sowie ein 78-jähriger Mann, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Es handle sich um Bewohner des Hauses. Zuvor wurden die Leichen gerichtsmedizinisch untersucht. Die Kriminalpolizei ermittelt nach wie vor, wie es zu dem Brand kam.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa