Nirgendwo fehlen Ärzte so sehr wie in Brandenburg, Berlin steht gut da

Potsdam/Berlin - Brandenburg hat die geringste Dichte von Ärzten sowie Psychotherapeuten in Deutschland. Gut sieht es hingegen in Berlin aus.

Ärzte werden in Brandenburg händeringend gesucht. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Auf 100.000 Einwohner kommen in Brandenburg 201,3 Mediziner und Therapeuten mit Zulassung zur Versorgung gesetzlich Versicherter.

Das geht aus einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Niedriger ist der Wert in keinem anderen Bundesland.

Deutlich dichter ist das Versorgungsnetz in Berlin: Hier sind für 100.000 Einwohner in Schnitt 299,1 Ärzte und Psychotherapeuten tätig. Höhere Werte gibt es laut Statistik nur in Bremen (308) und Hamburg (310,3).

Das Durchschnittsalter der Praktizierenden ist mit 54 Jahren in Brandenburg und 54,9 Jahren in Berlin in beiden Ländern ähnlich. Berlin hat mit dem Wert deutschlandweit die ältesten Mediziner und Therapeuten nach dem Saarland (55).

Gleichzeitig liegt der Anteil der Über-65-Jährigen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, in Brandenburg bei 10 Prozent und in Berlin bei 14,9 Prozent.