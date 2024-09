Oder-Hochwasser: Ratzdorf ruft höchste Alarmstufe aus!

Ratzdorf - Angesichts des weiter steigenden Oder-Hochwassers in Brandenburg hat der Landkreis Oder-Spree am Vormittag die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Im brandenburgischen Ratzdorf wird am heutigen Dienstag Hochwasser bis zu sechs Meter erwartet. © Patrick Pleul/dpa

Sie betrifft in einem bestimmten Deichabschnitt östliche Gebiete an der polnischen Grenze, dazu gehört etwa auch die Stadt Eisenhüttenstadt am Ufer der Oder.

Landrat Frank Steffen (53, SPD) sagte: "Für uns ist es wichtig, immer vor der Lage zu sein. Deshalb rufen wir die Alarmstufe 4 mit Blick auf die Prognosen jetzt aus."

Hintergrund sei der steigende Pegelstand, der in Ratzdorf heute Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr bei 5,90 Meter erwartet wird und somit offiziell die höchste Alarmstufe auslöst.

Die Alarmstufe 4 bedeutet nicht gleichzeitig den Katastrophenfall, aber die Einsatzkräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft.