Polizei fragt: Wer kennt diese beiden mutmaßlichen Ladendiebe?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Brandenburg nach den zwei mutmaßlichen Ladendieben. © PD Nord (Bildmontage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, verließ die auf den Fotos abgebildete Frau am 30. Dezember vergangenen Jahres einen Supermarkt in der Bahnstraße mit einem vollen Einkaufswagen, ohne die Waren zu bezahlen.

Als die Unbekannte durch eine Mitarbeiterin angesprochen wurde, verließ sie den Laden schnell und stieg zu einem Mann in eine graue Limousine.