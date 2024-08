09.08.2024 05:55 Potsdamer Schlössernacht: Musik, Shows und Lesungen im Park Sanssouci

Alle Jahre wieder findet mit der Schlössernacht in Potsdam eine der größten Brandenburger Kulturveranstaltungen statt. Am Wochenende ist es wieder so weit.

Potsdam - Für zwei Abende soll der Park Sanssouci jeweils am Freitag und Samstag (ab 17 Uhr) für tausende Menschen erklingen und erstrahlen. Alle Jahre wieder findet mit der Schlössernacht in Potsdam eine der größten Brandenburger Kulturveranstaltungen statt. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa Zur "Potsdamer Schlössernacht" erwarten die Besucher zahlreiche Konzerte, Lesungen, Akrobatik-Shows, Führungen und Lichtinstallationen. Auf dem 120 Hektar großen Festivalgelände liest etwa die bekannte Schauspielerin Katharina Thalbach (70) Gruselgeschichten vor, im Park findet eine Falknerei-Show statt und Gärtner und Schäfer des Parks erzählen von ihrer Arbeit. Die Veranstaltung endet an beiden Tagen um 23.30 Uhr. Kinder bis 13 Jahren haben freien Eintritt. Die Veranstalter empfehlen einen kleinen Klapphocker und festes Schuhwerk - "es sind schon weite Wege".

