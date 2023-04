Umfrage-Schock für Kenia-Koalition: AfD in Brandenburg auf Platz eins

Potsdam - Schock-Ergebnis für die regierende Kenia-Koalition in Brandenburg! Laut einer Umfrage würde die SPD bei der kommenden Landtagswahl nur noch Platz 2 belegen. Bei der Alternative für Deutschland (AfD), der größten Oppositionspartei im Potsdamer Landtag herrscht indes große Freude.

Demnach kommt die AfD auf 25 Prozent der Stimmen. Für die Partei, die sowohl vom Landes- als auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "rechtsextremistischer Verdachtsfall " eingestuft wird, ist das ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber der Landtagswahl 2019.

Denn wie schon 2022 bleibt die AfD Spitzenreiter in den landesweiten Umfragen. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA hervor, die dem Nordkurier vorliegt.

2024 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt, ebenso in Thüringen und Sachsen. Dort erreichte die AfD in vergangenen Umfragen immer wieder Spitzenwerte. Auch bei der Berlin-Wahl im Februar konnte die Partei ihr Wahlergebnis leicht verbessern.