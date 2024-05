Schüsse und Stiche in Potsdamer Innenstadt! Polizei im Großeinsatz

Potsdam - Große Aufregung in Potsdam ! Mehrere Notrufe meldeten am Samstag eine Schießerei und einen Messerangriff in der historischen Innenstadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Auseinandersetzung ereignete sich an der Friedrich-Ebert-Straße in Potsdams historischer Innenstadt. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

An einem Imbiss an der Friedrich-Ebert-Straße stießen die alarmierten Rettungskräfte auf einen verletzten 49-Jährigen. Der Mann wies eine Stichverletzung am Unterkörper und Gesichtsverletzungen auf.

Der 49-Jährige gab an, zuvor mit zwei Männern in einen Streit geraten zu sein. Daraufhin hätten diese ihn mit einem Messer angegriffen und mit einer Schreckschusspistole auf ihn geschossen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Derweil riegelten Polizisten Straßenzüge der Potsdamer Innenstadt ab und kontrollierten Personen sowie Autos. Auch ein Polizeihubschrauber und Fährtenhunde beteiligten sich an der Fahndung.

Schließlich hatten die Einsatzkräfte Erfolg: Zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 27 Jahren konnten identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren.

Der 49-Jährige erlitt keine schweren Verletzungen und konnte noch in der Nacht die Klinik verlassen.