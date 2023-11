Streit um Sorgerecht: Mann schießt auf Polizei! Kind in Sicherheit, SEK stürmt Haus

Vieritz (Havelland) - Die Polizei ist in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt, der sich seit mehr als 24 Stunden in der Gemeinde Milower Land verschanzt hat.

Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando zu dem Einsatz in dem kleinen Ort Vieritz (Landkreis Havelland) ausgerückt. © Cevin Dettlaff/TNN/dpa

Beamte befänden sich im und am Haus, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Unklar blieb zunächst, ob der Mann bei dem Zugriff überwältigt werden konnte. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Der Mann hatte zuvor weitere Schüsse abgegeben, sagte Polizeisprecher Daniel Keip der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr als 24 Stunden dauerte der Einsatz am Samstagnachmittag schon an. Nach Angaben der Polizei hatte es einen Beschluss des Amtsgerichts gegeben, angeregt vom Jugendamt.

In dem Haus hielten sich bei Ankunft der Einsatzkräfte am Freitag um 13.45 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge der Verdächtige und ein weiterer Mann sowie ein Kind mit seiner Mutter auf. Zahlreiche Details sind derzeit unklar - etwa in welcher Beziehung die erwachsenen Personen zueinander stehen.

In der Nacht soll die Mutter nach den Angaben der Sicherheitsbehörde aus dem Haus getreten sein und das Kind dem Jugendamt übergeben haben. Zudem erfolgte am späten Freitagnachmittag eine Festnahme.

Einer der Männer sei mit einer Waffe aus dem Haus getreten und von Polizisten überwältigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.