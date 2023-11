Todesschütze von Vieritz: Ergebnis der Obduktion bringt Klarheit

Milower Land - Der bewaffnete Mann , der vor zweieinhalb Wochen nach einem Polizei-Großeinsatz in Brandenburg tot gefunden wurde, hat sich nach Angaben des Innenministeriums definitiv selbst umgebracht.

Die Polizei wollte in dem Dorf in Brandenburg einen Gerichtsbeschluss vollstrecken und ein Kind dem Jugendamt übergeben. © Christian Pörschmann/TNN/dpa

"Es kann im Ergebnis der Obduktion, die stattgefunden hat, festgestellt werden, dass der Mann sich definitiv selbst erschossen hat", sagte Innenstaatssekretär Markus Grünewald am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Potsdam. "Es gab wilde Schusswechsel."

Ganz klar sei aber die Bestätigung der Staatsanwaltschaft, dass der Mann Suizid begangen habe. Er sei kasachischer Staatsangehöriger gewesen. Die genauen Todesumstände seien Gegenstand der Ermittlungen.

Der Vater eines Kindes hatte sich während des Großeinsatzes in Vieritz in Milower Land (Havelland) mehrere Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten in dem Dorf einen Gerichtsbeschluss vollstrecken und ein Kind dem Jugendamt übergeben.

Wegen möglicher Kindeswohlgefährdung waren Spezialeinheiten der Polizei - unter anderem die GSG 9 - am Einsatz beteiligt. Zwei Männer hatten sich verschanzt, auch das Kind und seine Mutter waren im Haus. Einer der Männer wurde im Laufe des Einsatzes verhaftet, der zweite wurde am Ende des Einsatzes tot auf dem Dachboden gefunden. Frau und Kind hatten das Haus zwischenzeitlich verlassen können.