Tödlicher Unfall in Ahrensfelde: Fahranfänger (18) erfasst Rentner

Ahrensfelde - Schrecklicher Unfall im Landkreis Barnim : Im nördlich von Berlin gelegenen Ahrensfelde erfasste ein 18-Jähriger am Donnerstagmittag mit seinem Skoda einen Radfahrer. Der 71-Jährige starb.

Der 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle. © Dominik Totaro

Laut Polizei kam es gegen 12.35 Uhr an der Kreuzung Eichner Chaussee/Biberstraße zu dem Zusammenstoß zwischen dem Wagen des Fahranfängers und dem Fahrradfahrer.

Dabei erlitt der Rentner so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb, hieß es in der Mitteilung.

Der 18-Jährige kam den Angaben nach in ein Krankenhaus, wo er medizinisch betreut wird.