Toter Mann nach Feuer in Garage gefunden!

Linum - Nach einem Garagenbrand ist in Linum bei Fehrbellin eine Leiche entdeckt worden.

Einsatzkräfte fanden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei Löscharbeiten eine Leiche. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Samstagmorgen zu dem Brand in der Garage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gerufen.

Nach ersten, ungesicherten Erkenntnissen geht die Polizei von einem männlichen Toten aus.

Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.