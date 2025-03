Umstrittener Afghanen-Flug nach Deutschland: Innenministerin übt scharfe Kritik

Potsdam/Wünsdorf - Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (53, SPD) hat die Aufnahme von ausgeflogenen Afghanen in Deutschland kritisiert und auch Sicherheitsbedenken geäußert.

Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (53, SPD) äußert Zweifel und sieht viele offene Fragen © Sina Schuldt/dpa

Nach ihrer Ankunft am Hauptstadtflughafen BER am Mittwoch kamen einige von ihnen für mehrere Tage in eine Erstaufnahme-Einrichtung des Landes.

Innenministerin Lange sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Auswahl der betreffenden Afghanen ist letztlich undurchschaubar, es bestehen erhebliche Zweifel an den vorgenommenen Überprüfungen, hinzu treten Sicherheitsbedenken."

Es mute zudem seltsam an, dass fast vier Jahre nach der Machtübernahme der Taliban immer noch angebliche Ortskräfte ausgeflogen würden. "Es bestehen zahlreiche offene Fragen, die die Bundesregierung sehr zeitnah klären sollte."

Zuvor hatte der Leiter der Ausländerbehörde, Olaf Jansen, kritisiert, diese Aufnahme-Flüge seien ein "Etikettenschwindel".

Er sagte der "Märkischen Oderzeitung": "Das, was das Auswärtige Amt mit angeblichen Ortskräften macht, das ist eine völlig unsinnige Geschichte. Ein teurer Skandal."