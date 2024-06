BMW zerschellt an Baum: Fahrer stirbt bei Horror-Unfall

Berlin - Ein Trümmerfeld der Verwüstung bot sich den Rettungskräften auf der Landstraße 33: Am Freitagabend kam es zwischen Altelwin und Neulewin (Landkreis Märkisch-Oderland) zu einem tödlichen Verkehrsunfall .

Der Fahrer erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen © BLP / Sappeck

Ein 22-Jähriger kam gegen 18.15 Uhr in einer Kurve mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und krachte am Straßenrand seitlich in einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto am Baum in zwei Teile zerschellte und der Fahrer aus dem Wagen geschleudert wurde.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 22-Jährigen tun.

Er starb noch am Unfallort.