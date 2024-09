Horror-Crash in Brandenburg: Autofahrer (†69) stirbt noch vor Ort

Ein Drogenschnelltest bei dem 29-jährigen Lastwagenfahrer fiel positiv aus. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der 69-Jährige erlag am Montag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der mit Holz beladene Auflieger aus bisher nicht bekannter Ursache ausgebrochen und auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem entgegenkommenden Wagen des 69-Jährigen zusammenprallte.

Der Laster war in Richtung Wollin unterwegs.

Ein Drogenschnelltest bei dem 29-jährigen Lastwagenfahrer fiel positiv aus.