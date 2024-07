Radler in Cottbus von Mazda angefahren und gestorben

Guben - In Guben (Spree-Neiße) ist ein 74-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren worden und gestorben.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten den verunfallten 74-jährigen Radfahrer in Cottbus nicht mehr wiederbeleben. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Radler am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Karl-Marx-Straße von einem Mazda angefahren.

Durch den Crash stürzte der 74-Jährige und verletzte sich so schwer, dass er sein Bewusstsein verlor.

Zudem waren auch keine Vitalzeichen mehr erkennbar.

Trotz sofortiger und anhaltender Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.