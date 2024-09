04.09.2024 11:56 Einjährige fällt aus Fenster im vierten Stock, während Mutter kocht

Schlimmer Unfall in Oranienburg: In der Stadt im Kreis Oberhavel ist am Dienstag ein einjähriges Mädchen aus dem Fenster gefallen.

Von Christoph Carsten

Oranienburg - Schlimmer Unfall in Oranienburg: In der Stadt im Kreis Oberhavel ist am Dienstag ein einjähriges Mädchen aus dem Fenster gefallen.

Der Rettungsdienst musste sich am Dienstag in Oranienburg (Oberhavel) um ein schwer verletztes Mädchen (1) kümmern. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 19 Uhr in die Berliner Straße gerufen. Das Kleinkind war offenbar aus dem vierten Stock in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Laut bisherigem Ermittlungsstand kam es zu dem Unglück, weil die Mutter ihre Tochter während des Kochens unbeaufsichtigt ließ. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Ermittlungen der Brandenburger Polizei dauern an.



Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa