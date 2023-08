Verurteilter Neonazi will in Brandenburg Bürgermeister werden

Wittstock - Die Bürgermeisterwahl im Herbst in der Stadt Wittstock ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin) beschäftigt den Verfassungsschutz. Die Sicherheitsbehörde kennt einen Kandidaten und seine rechtsextremistische Gesinnung seit Jahren. Die Stadt sieht formal die Voraussetzungen erfüllt.

Auch Sandy Ludwig (42), Bürgermeisterkandidat in Wittstock (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), posiert gerne in den sogenannten Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Verfassungsschutzchef Jörg Müller (49) sagte am Donnerstag, Sandy Ludwig (42) stehe nicht "auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung".

Ludwig, der in Wittstock ein Tattoostudio betreibt, war Mitbegründer der Neonazigruppe "Weiße Wölfe Terrorcrew", die 2016 verboten wurde. Nach einer Analyse des Verfassungsschutzes wollte die gewaltbereite Gruppe ein am Nationalsozialismus orientiertes politisches System errichten.

Eine Razzia gab es damals auch in Wittstock. Der Verfassungsschutz teilte mit: "Nach seiner Haftentlassung ist Ludwig weiterhin in der rechtsextremistischen Szene in der Region eingebunden und auch aktiv."

Zur Wahl um das Bürgermeisteramt in der rund 15.000 Einwohner großen Stadt am 24. September sind insgesamt vier Kandidaten zugelassen: Für die CDU/Freie Wählergemeinschaft Philipp Wacker, Ralf-Thomas Schulz von der SPD und als Einzelbewerber Karsten Simon sowie Ludwig.

Ein hauptamtlicher Bürgermeister oder Oberbürgermeister ist ein Beamter auf Zeit und wird für acht Jahre gewählt.