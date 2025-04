Während Ihr in diesem IKEA seid, könnt Ihr so der Umwelt und Euch selbst helfen

Brandenburg - Das Einrichtungshaus IKEA in Waltersdorf bei Berlin hat am Freitag seinen ersten Ladepark eröffnet.

Bei der Eröffnung des Ladeparks am Freitag waren auch Schwedens Botschafterin Veronika Wand-Danielsson (66) und Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (38, SPD) anwesend. © IKEA Deutschland / Frank Nürnberger

Während des Einkaufbummels oder beim Verspeisen einer der Hot Dogs können Kunden ihr E-Auto mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen bequem an einer der Säulen aufladen.

Bei der Eröffnung des ersten von insgesamt 54 solcher E-Parks in Deutschland waren neben dem Bürgermeister von Schönefeld, Christian Hentschel unter anderem Schwedens Botschafterin Veronika Wand-Danielsson (66) und Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, Daniel Keller (38, SPD) dabei.

"Schönefeld legt besonderen Wert auf nachhaltige klimaschonende Mobilität. Der neue IKEA Ladepark ist dabei ein weiterer wichtiger Baustein für eine gemeinsame klimaschonende Zukunft", so Hentschel.

In Betrieb ist der Ladepark in Waltersdorf bereits seit Dezember vergangenen Jahres. 24 Ladepunkte gibt es bereits auch in Bielefeld. Geplant sind weitere Standorte in Freiburg, Kaarst (Neuss), Oldenburg, Sindelfingen, Wallau (Hofheim/Frankfurt) und Wetzlar.