Wegen Bauarbeiten: Züge der Linie RE1 fallen aus

Fürstenwalde/Spree - Wer am kommenden Wochenende von Fürstenwalde nach Frankfurt (Oder) mit der Bahn möchte, muss sich auf Ersatzverkehr einstellen.

Auf der viel genutzten Linie RE1 fahren vom 5. Januar ab ca. 22 Uhr bis 8. Januar um ca. 4 Uhr teilweise keine Züge, so die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) .

Auf der Linie 1 sind Expressbusse zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) unterwegs. Diese fahren einmal je Stunde und haben keine Zwischenstopps. Zudem verkehren vier Expressbusse zwischen Jacobsdorf (Mark) - Frankfurt (Oder).

Auf der Linie 2 fahren Überlandbusse mit allen Zwischenhalten zwischen Jacobsdorf (Mark) und Frankfurt (Oder).

Wer aus Berlin kommt und in Pillgram aussteigen möchte, sollte in Jacobsdorf den Bus verlassen und in einen Ersatzzug umsteigen. Dieser fährt einmal pro Stunde. Der Ersatzverkehr mit Bussen kann den Bahnhof Pillgram aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht anfahren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder in den Bussen nur eingeschränkt befördert werden können.