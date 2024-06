Wie groß ist die islamistische Gefahr für Brandenburg?

Potsdam - Auch in Brandenburg haben Sicherheitsbehörden gewaltbereite islamische Extremisten im Auge.

Innenminister Michael Stübgen (64, CDU ) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller stellen am Dienstag ab 9 Uhr in Potsdam ein Lagebild und Erkenntnisse zur islamistisch-nordkaukasischen Szene vor.

Die Anhänger sehen den Krieg gegen "Feinde" des Islams sowohl in muslimischen als auch in nicht-muslimischen Ländern als ihre Pflicht an.