Zittersieg für SPD-Mann Steffen: Doch kein erster AfD-Landrat in Deutschland

Beeskow (Oder-Spree) - Das Duell zwischen SPD und AfD im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree endet mit einem Foto-Finish: Erst bei der Auszählung der letzten Wahlbezirke zieht der SPD-Kandidat Frank Steffen (52) an seinem AfD-Konkurrenten Rainer Galla (61) vorbei.

"Darauf haben sowohl die CDU als auch die Freien Wähler in dieser Stichwahl fatalerweise verzichtet, da sie nicht zur Wahl des demokratischen Kandidaten aufgerufen haben."

"Diese Wahl und die Ereignisse der letzten Wochen fordern alle demokratischen Parteien in Brandenburg auf, sich gemeinsam klar gegen Rechts zu positionieren", sagte Pichl.

Der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow setzte sich in der Stichwahl mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Bewerber durch, der auf 47,6 Prozent kam.

Rainer Galla (61, AfD) ist knapp daran gescheitert, der erste Landrat seiner Partei in ganz Deutschland zu werden. © Patrick Pleul/dpa

Dies hatte nach der Wahl auch Steffen selbst kritisiert. "Ich muss der CDU und den Freien Wählern auch sagen, dass sie sich nicht immer nur auf die SPD verlassen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verfassungsschutz führt die AfD Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

Steffen folgt Rolf Lindemann (66, SPD), der zum 1. August in den Ruhestand geht. Steffen erreichte auch weit mehr als das für eine gültige Wahl notwendige Quorum von 15 Prozent der Wählerstimmen.

Die Stichwahl am Sonntag war bereits das zweite direkte Duell zwischen SPD und AfD auf kommunaler Ebene: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus hatte sich SPD-Kandidat Tobias Schick (43) in der Stichwahl im Oktober 2022 mit 68,6 Prozent klar gegen AfD-Bewerber Lars Schieske (46) durchgesetzt.

Dort lag im ersten Wahlgang Schick vor Schieske und mehrere Parteien signalisierten Unterstützung für die SPD.