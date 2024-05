Zoll kontrolliert Mann am Flughafen BER: Seine Ausrede ist abenteuerlich

Potsdam - Zöllner haben bei einer Kontrolle am Flughafen BER bei einem Reisenden aus Istanbul eine große Menge Tabakwaren sichergestellt.

Der Koffer war voll mit Tabak. © Hauptzollamt Potsdam

Insgesamt hätten die Beamten rund 28 Kilogramm Tabak in seinem Koffer und mehr als 7,5 Kilogramm Tabak sowie 100 Zigaretten in seiner Sporttasche entdeckt, wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte.

"Klassische Reiseutensilien", wie die Behörde vermeldete, hatte er nicht im Gepäck.

Bereits Anfang Mai war der 45-Jährige den Zöllnern ins Netz gegangen, als er den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passierte.

Er gab ihnen gegenüber an, dass er den Tabak für 1000 Euro in der Türkei gekauft habe. Dieser sei als Jahresvorrat für ihn und seine Familie bestimmt gewesen, behauptete der Mann weiter.

Nach eigenen Angaben habe er früher eine Shisha-Bar betrieben, die nicht mehr existiere.

"Die Freimenge für Rauchtabak liegt bei privaten Einfuhren aus einem Drittland bei 250 Gramm", erklärte Tobias Arndt, Teamleiter bei den Kontrolleinheiten am Flughafen BER, und er ergänzte: "Überschreitet man als Reisender diese Menge, ist man verpflichtet, diese im roten Ausgang wahrheitsgemäß anzumelden."

Eine vorläufige Abgabenberechnung ergab laut Mitteilung einen Wert von circa 4700 Euro.