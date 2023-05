Bremen-Wahl: Bovenschulte und seine SPD gewinnen in der Hansestadt

Bremen - Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen hat gewählt ! Am Sonntag setzte sich die SPD um den amtierenden Bürgermeister Andreas Bovenschulte (57) deutlich gegen die Konkurrenz der CDU durch. Während sich die rechtspopulistischen Bürger in Wut (BIW) wohl über ein zweistelliges Ergebnis freuen können, sind die Grünen um ihre Auto-kritische Spitzenkandidatin Maike Schaefer (51) die großen Verlierer.

Andreas Bovenschulte (57, SPD) hat die Bremen-Wahl gewonnen. © dpa/Sina Schuldt

Seit 77 Jahren stellt die SPD den Bürgermeister in Bremen, auf vier weitere darf sich das Zwei-Städte-Land nach dem gestrigen Wahlabend einstellen.

Mit rund 30 Prozent sind die Sozialdemokraten auch wieder die stärkste Kraft in Bremen und Bremerhaven. Vor vier Jahren war man noch hinter der CDU eingelaufen und profitierte nur davon, dass diese keine Koalition bilden konnte.



"Was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Wir haben einen harten Wahlkampf gefochten und es hat sich gelohnt. Die SPD ist zurück, die Nummer 1 in Bremen sind wir", jubelte Andreas Bovenschulte exakt 15 Minuten nach der ersten Prognose.

Auch bei Verlierer CDU herrschte gute Laune - zumindest nach außen hin. Ein flippig und laut auftretender Spitzenkandidat Frank Imhoff (54) bedankte sich bei den Bremer CDUlern für deren Unterstützung im Wahlkampf.