04.08.2024 07:29 Frau von zwei Touristen aus Wasser gerettet

Bremerhaven - In Bremerhaven haben am Samstagabend zwei Touristen eine Frau aus dem Hafenbecken in Höhe des Deutschen Auswandererhauses gerettet. Mithilfe einer Drehleiter brachte die Feuerwehr die Frau an Land. © Feuerwehr Bremerhaven Gegen 21.15 Uhr konnten die beiden die Frau auf eine Barkasse retten, teilte die Feuerwehr mit am späten Samstagabend mit. Demnach wurde die Frau nach dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur Sicherheit mithilfe einer Drehleiter an Land und danach vorsorglich in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht.

