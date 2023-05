Massenschlägerei im Düsseldorfer Hauptbahnhof: Reisende wollen Festnahme verhindern

Düsseldorf - In der Nacht zu Pfingstsonntag hat es am Hauptbahnhof in Düsseldorf eine Massenschlägerei gegeben. Als die Polizei eingriff, wurde sie von unbeteiligten Reisenden attackiert.

Unfassbare Szenen, die sich am Sonntagmorgen gegen zwei Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof abgespielt haben. Wie die Polizei meldet, provozierten sich zwei Gruppen von Jugendlichen gegenseitig von einem Bahnsteig zum gegenüberliegenden Bahnsteig.

Am heutigen Dienstagmorgen mussten Beamten einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein 17-jähriger Türke forderte Reisende zur Solidarisierung mit den Schlägertrupps auf und filmte dies alles mit seinem Handy. Anschließende flüchtete der Teenager.

Um nicht aufmerksam auf sich zu machen, wechselte er seine Klamotten. Dennoch erkannten Beamte den Tatverdächtigen später im Bahnhof wieder. Daraufhin brachten sie ihn, unter Widerstand, auf eine Polizeiwache.

Gegen den 17-jährigen Türken, sowie den 16- und 18-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Landfriedensbruchs, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Des Weiteren werden nun Kamerabilder ausgewertet, um auch die anderen Mittäter dingfest zu machen.

Die Massenschlägerei war jedoch nicht der einzige Vorfall am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Am gestrigen Montagmittag schlug ein 32-Jähriger einen 49-Jährigen mit seiner Gipshand in der Bahnhofshalle nieder. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags war die Polizei dort schon im Einsatz. Am Hintereingang übergoss 32-Jähriger seinen 42-jährigen Kontrahenten während eines Streits mit Bier, schlug ihm ins Gesicht und warf ihm die Flasche kurzerhand in den Rücken, als dieser sich in den Hauptbahnhof flüchten wollte.