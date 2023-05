Massenschlägerei in Düsseldorfer Shisha-Bar: Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Düsseldorf – In einer Düsseldorfer Shisha-Bar kam es in der vergangenen zu einer heftigen Massen-Schlägerei, bei der letztlich insgesamt 20 Streifenteams eingreifen mussten.

Die Schlägerei in der Shisha-Bar sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Gegen 2.45 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte zu der Bar an der Brehmstraße in der Innenstadt gerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren in etwa zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt und schlugen aufeinander ein, wie es die Polizei mitteilt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien bereits in etwa 100, "meist Jugendliche und junge erwachsene Männer" in der Shisha-Bar anwesend gewesen, zum Teil waren die Beteiligten bewaffnet.

Aus den Reihen der Schaulustigen sei immer wieder warnend "Messer, Messer" ertönt.

Als die Lage zu unübersichtlich wurde, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Wenig später wurden vier Beamte gewaltsam angegriffen, kamen jedoch unverletzt davon. Es wurden weitere Kolleginnen und Kollegen angefordert, bis sich die Lage nach etwa 45 Minuten beruhigt hatte.

Im Anschluss konnte während der Zeugenbefragung ermittelt werden, dass zwei Gruppen in die Schlägerei involviert gewesen waren.

Ein 33-jähriger Mann soll mit dem Kopf einer Shisha auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Unklar ist, ob dieser Angriff der Auslöser der Massenschlägerei war. Die Polizei konnte den Einsatz von Messern nicht nachweisen, stellte allerdings einen Schlagring sicher.