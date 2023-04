Ostermarsch-Kundgebung in Düsseldorf: Mehrere Hundert Teilnehmer demonstrieren für Frieden

Düsseldorf/Duisburg - Etwa 600 Menschen sind am Karsamstag beim Ostermarsch Rhein-Ruhr von Duisburg nach Düsseldorf gezogen. Das teilte die Polizei am frühen Abend mit.

Das zentrale Thema der diesjährigen Friedensmärsche ist der Ukrainekrieg. © Sebastian Gollnow/dpa

Seit mehr als 60 Jahren wird an Ostern gegen Atomwaffen und für Frieden demonstriert. Das zentrale Thema der diesjährigen Friedensmärsche ist der Ukrainekrieg.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr, dessen Etappen von Samstag bis Montag dauern, ist die größte Friedensdemonstration in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag führt der Weg nach Essen und Bochum. Am Ostermontag endet der Ostermarsch in Dortmund.

Das Motto lautet: "Waffenstillstand statt Waffenlieferungen! - Aufrüstung stoppen! - Für Frieden und Klimaschutz!".

Getragen werden die Ostermärsche von regionalen Friedensgruppen, Gewerkschaften und Parteien wie Die Linke.