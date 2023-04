12.04.2023 13:39 Zeuge beobachtet Einbruch: Spürnase Axel stellt wenig später zwei polizeibekannte Langfinger

In Düsseldorf-Heerdt stellte die Polizei in der Nacht zwei junge Einbrecher. Ein dritter Beteiligter meldete sich noch in der Nacht auf der Wache.

Von Laura Ratering

Düsseldorf – Diensthund "Axel" der Düsseldorfer Polizei leistete in der Nacht zum heutigen Mittwoch ganze Arbeit: Er konnte zwei von drei Einbrechern auf frischer Tat ertappen. Axel ist ein routinierter Polizeihund und spürte die Einbrecher auf. © Montage: Polizei Düsseldorf Gegen 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte von einem Zeugen zu einer Eventlocation im Stadtteil Heerdt gerufen. An der Krefelder Straße hatten sich laut Mitteilung der Polizei zwei maskierte Männer an der Tür zu schaffen gemacht, während ein Dritter ganz offensichtlich "Schmiere" stand. Zahlreiche Streifenteams machten sich auf den Weg zum Tatort und umstellten das Gebäude - unter ihnen auch Diensthund Axel. Der Schäferhund begann mit seinem Einsatz und hatte nach nur kurzer Zeit den richtigen Riecher bewiesen: Im Innenhof des Gebäudes griff Axel zu und stellte einen 15-jährigen Tatverdächtigen. Düsseldorf Düsseldorf: 18-Jähriger uriniert auf Obdachlose und filmt alles! Weil dessen 18-jähriger Komplize hörte, wie der Hund anschlug, kam auch er aus dem Gebäude und rannte geradewegs in die Arme der Einsatzkräfte. Der dritte Einbrecher hatte sich indes aus dem Staub gemacht, stellte sich jedoch im Laufe der Nacht bei der Polizei. Die Polizei wurde von einem Anwohner alarmiert. © 123RF/chalabala Die drei jungen Männer sind keine Unbekannten bei der Polizei. Der 15-Jährige und der 18 Jahre alte Mann wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

