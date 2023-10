Attacke im Erzgebirge: Autofahrer beschimpft und würgt Mann

Schwarzenberg - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung in Schwarzenberg ( Erzgebirge )!

Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall in Schwarzenberg und sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Der Vorfall liegt bereits eine Woche zurück, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Am 13. Oktober gegen 17.30 Uhr war ein 35-Jähriger in der Straße Am Schloßwald mit zwei Frauen und zwei Kindern unterwegs. Ein Kind fuhr mit einem Fahrrad.

"Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr augenscheinlich mit unangepasster hoher Geschwindigkeit an der Gruppe vorbei, woraufhin der 35-Jährige dem Autofahrer etwas zurief", so die Polizei weiter.

Daraufhin bremste der Fahrer des hellblauen Kleinwagens, fuhr zurück und stieg aus.

Dann soll er den 35-Jährigen beschimpft und auch gewürgt haben, sodass Frauen und Passanten dazwischen gingen. Der unbekannte Autofahrer sei schließlich nach bedrohenden Äußerungen weggefahren.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen.