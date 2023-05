Aue jagt den Klettergerüst-Säger: Stadt setzt Belohnung für Hinweise aus

Aue-Bad Schlema - Die Stadt Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) will den Spielplatz-Säger schnappen und hat deshalb jetzt eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des Täters führen.

Unbekannte sägten an dem Klettergerüst auf dem Zeller Berg. © Maik Börner

In der Nacht zum vergangenen Sonntag sägten Unbekannte ein Klettergerüst auf dem Zeller Berg an mehreren Stellen an, eine Leitersprosse wurde sogar durchgesägt. Außerdem beschmierten sie das Spielgerät mit volksverhetzenden Schriftzügen.

Die Attacke auf die Gesundheit von spielenden Kindern hatte in der ganzen Stadt für Empörung gesorgt.

Jetzt schaltete sich Oberbürgermeister Heinrich Kohl (66, CDU) ein. "Er war entsetzt über den Vorfall und ordnete die Aussetzung einer Belohnung von 500 Euro an", so Stadtsprecherin Jana Hecker (58).