Baum stürzt bei Unwetter auf Auto: Fahrerin schwer verletzt

Auf der Auer Hauptstraße trat Wasser über das Flussufer. © Niko Mutschmann

So wurden in Bad Schlema Rohre von einer nahegelegenen Baustelle an der Hauptstraße vom Fluss mitgerissen. Dabei verkanteten sie sich an einer Brücke und beschädigten diese.

Dadurch trat auch Wasser aus dem Fluss über die Ufer. Die Hauptstraße musste voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Schlema war bis in die Abendstunden im Einsatz.

Die Polizei warnt außerdem vor umgestürzten Bäumen zwischen Aue und Bockau. Die B283 ist vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", so die Polizei.

Anschließend ging es für die Einsatzkräfte weiter in die Bahnhofstraße in Bockau. Dort musste ein Baum entfernt werden, der drohte, auf die Straße zu fallen. Mithilfe einer Drehleiter und einer Kettensäge konnte dieser umgehend abgetragen werden. Doch auch hier war eine Straßensperrung unumgänglich.

Auch durch das Vogtland zog das Unwetter. Dort stürzte unter anderem auf der Hofer Landstraße (B173) eine Linde auf einen Peugeot. Die Fahrerin (38) musste von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden liegt bei 15.000 Euro.