Blitzer im Erzgebirge gesprengt: 65.000 Euro Schaden

Elterlein - Schon wieder Blitzer in Elterlein ( Erzgebirge ) gesprengt!

Vor zwei Jahren sprengten Unbekannte ebenfalls mit Pyrotechnik einen Blitzer an der S222/S258 in Elterlein. (Archivbild) © André März

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag die Geschwindigkeitsmessanlage in der Geyerischen Straße (Kreuzung S222/S258) beschädigt.

Offenbar nutzten sie dazu illegale Pyrotechnik, die sie an dem Gerät anbrachten.

Durch die entstandene Explosion wurden Messtechnik und Tür samt der Scheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 65.000 Euro.

"Am Ort konnten Reste eines in Deutschland nicht zugelassenen Böllers aufgefunden und sichergestellt werden. Diese werden nun kriminaltechnisch untersucht. Zudem erfolgte bereits eine provisorische Reparatur bzw. Sicherung des Gerätes", so die Polizei weiter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Verbindung mit Störung öffentlicher Betriebe und fragt: Wem sind in der Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat sonstige Erkenntnisse zu den Tätern?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter der Telefonnummer 03733 88-0 entgegen.