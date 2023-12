14.12.2023 18:04 1.101 Erzgebirge: Bus in Flammen, Fahrgäste evakuiert

Am heutigen Donnerstagnachmittag geriet ein Bus auf der B169 in Lößnitz in Brand. Die Feuerwehr musste anrücken, Fahrgäste wurden evakuiert.

Von Julian Winkler

Lößnitz - Busbrand im Erzgebirge am heutigen Donnerstagnachmittag! Ein Bus fing am Donnerstagnachmittag im Erzgebirge Feuer. © Niko Mutschmann Gegen 16.15 Uhr geriet ein Bus auf der B169 (Hospitalstraße) in Lößnitz in Brand. Schnell rückte die Feuerwehr an und bekämpfte das Feuer im Motorraum.



Offenbar löste ein technischer Defekt den Brand aus. Glücklicherweise wurde laut ersten Informationen niemand verletzt. Laut TAG24-Informationen hatte der Busfahrer mehrere Fahrgäste rechtzeitig evakuiert.

