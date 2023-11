Erzgebirge: In dieser Stadt herrscht schon jetzt Weihnachtsstimmung

Seiffen - Dass Weihnachten in wenigen Wochen naht, ist in Seiffen ( Erzgebirge ) schon deutlich zu erkennen, zu schmecken und zu riechen. Der Sternenmarkt stimmt die Besucher bereits zum neunten Mal auf die Adventszeit ein und macht den Kurort neben der Spielzeug-Handwerkskunst zu einem beliebten Ausflugsziel.

Insgesamt sieben Stände verschönern den 9. Seiffener Sternenmarkt. © Haertelpress

"Die Vorfreude auf den Seiffener Sternenmarkt war groß", freut sich Spielzeugmacher Tino Günther (61), Initiator des Sternenmarkts. Dieses Jahr erwartet Besucher ein großes weihnachtliches Angebot von zahlreichen Anbietern. Ein drei Meter großer Stufenbaum sorgt für Vor-Adventsstimmung.



"Wir bieten außerdem viel für die Kinder an", sagt der Veranstalter. Diese können ihre Wunschzettel in einen Briefkasten am Rathaus stecken, das Rentiermobil samt Engeln bewundern und vom Weihnachtsmann nach erfolgreichem Vorsingen oder Gedicht-Vortragen ein kleines Geschenk erhalten.

"Es gibt auch einen Baumstriezel-Stand, Steinbacher Glühbier, Pulsnitzer Pfefferkuchen sowie die Heiße Olga, ein weißer Glühwein mit Zitrone und Wodka", so Tino Günther.