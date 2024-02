Erzgebirge: Jugendliche (16) von Teenie-Gruppe verprügelt

Oelsnitz/Erzgebirge - Sie stieg aus dem Bus, dann griffen andere sie an: Eine Jugendliche (16) wurde am gestrigen Donnerstag im Erzgebirge von einer Teenie-Gruppe verprügelt.

Eine 16-Jährige wurde am gestrigen Donnerstag von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/tassev

Die 16-Jährige war am Nachmittag aus Neuwürschnitz mit einem Bus der Linie 260 gefahren, in dem sich auch mehrere bislang unbekannte Jugendliche befanden.

Als das Mädchen gegen 15.30 Uhr in Oelsnitz in der Bahnhofstraße aus dem Bus ausstieg, folgte die Gruppe ihr. Die Teenager sprachen die 16-Jährige an und hielten sie anschließend fest.

"Im weiteren Verlauf sollen mehrere aus der Gruppe sie geschlagen haben", so eine Polizeisprecherin. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt.

So wurden die Täter beschrieben: