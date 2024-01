Feuerwehreinsätze an Silvester in Sachsen: Brand in Industriebrache, Lagerhalle steht in Flammen

Thermalbad Wiesenbad - Feuerwehreinsätze am Sonntagabend im Erzgebirge und in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

In einer Industriebrache in Wiesa war am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. © Ronny Küttner

Die Einsatzkräfte mussten an Silvester gegen 17 Uhr zu einer Industriebrache in Wiesa ausrücken. Dort war es in der Straße "Am Christelfelsen" aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer auf zwei Etagen gekommen.

Die Einsatzkräfte bereiteten sofort einen Löschangriff mit mehreren C-Rohren vor. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz waren in die Brandbekämpfung involviert. Um eine stabile Wasserversorgung zu gewährleisten, musste eine circa 150 Meter lange Schlauchleitung von der Zschopau zu den Löschgruppenfahrzeugen und Tanklöschfahrzeugen verlegt werden. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand.

Etwa 70 Kameraden der Wehren Neundorf, Wiesa, Wiesenbad, Schönfeld und Buchholz waren vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.