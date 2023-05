22.05.2023 09:24 1.106 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Frau vergisst ihr Essen auf dem Herd

Feuerwehreinsatz in Aue-Bad Schlema: In der Wohnung einer älteren Frau brannte das Essen an. Aufmerksame Nachbarn konnten Schlimmeres verhindern.

Von Sarah Müller

Aue-Bad Schlema - Am Sonntagabend kam es in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) zu einem Feuerwehreinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. © Niko Mutschmann Gegen 17.45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Juri-Gagarin-Ring gemeldet. Ersten Informationen zufolge hatte eine Bewohnerin der zweiten Etage ihr Essen auf dem Herd vergessen und ging spazieren. Hausbewohner bemerkten den entstandenen Qualm und konnten den Brand löschen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Diese kontrollierten unter Atemschutz die komplette Wohnung. Abschließend wurde die Wohnung sowie das Treppenhaus belüftet. Die ältere Frau wurde vom Rettungsdienst behandelt, konnte aber anschließend wieder in ihre Wohnung zurück. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen aktuell nicht vor.

Titelfoto: Niko Mutschmann