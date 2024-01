Heftige Auseinandersetzung in Asylheim: Männer gehen mit Holzstangen und Messern aufeinander los

Schneeberg - Heftige Schlägerei im Asylheim in Schneeberg ( Erzgebirge )!

Schwere Auseinandersetzung im Asylheim in Schneeberg (Erzgebirge): Laut Polizei schlugen mehrere Männer aufeinander ein. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Am gestrigen Dienstagmittag spielten sich unschöne Szenen in der Einrichtung an der Alten Hohen Straße ab: Mehrere Personen gingen aufeinander los. Dabei sollen unter anderem auch Holzstangen und Messer zum Einsatz gekommen sein.

Laut aktuellem Stand waren fünf Männer aus der Türkei (20, 21, 21, 22, 23) und ein Syrer (26) mit drei weiteren Männern (18/Türkei, 20/Algerien, 31/Libanon) in Streit geraten. Sechs Personen wurden dabei leicht verletzt, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Wie es zu der Schlägerei kam, ist noch nicht bekannt.

Nur wenige Stunden später kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung. Offenbar hatte ein türkischer Staatsbürger (37) einen 27-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Vor Ort wurde die Verletzung behandelt.