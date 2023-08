Illegale Einreise: Bundespolizei schnappt mutmaßliche Migranten im Erzgebirge

Im Erzgebirge zuletzt am vergangenen Freitag: In Sayda, nahe der deutsch-tschechischen Grenze wurden fünf Syrer festgestellt. "Die Personen im Alter von 19 bis 26 Jahren konnten keine Ausweisdokumente vorlegen", heißt es von der Bundespolizei.

Laut einem Bundespolizei-Sprecher wurden 23 Personen gegen 12.15 Uhr in der Gemeinde Hohndorf geschnappt. Wie die mutmaßlichen Migranten über die Grenze kamen, ist derzeit noch unklar. "Die Ermittlungen laufen", so ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24.

Andre Hesse (55) ist Bundespolizei-Präsident in Pirna. Er schlägt wegen zahlreicher illegaler Einreisen Alarm. © Marko Förster

Immer wieder werden Migranten durch Schleuser nach Deutschland gebracht. Teilweise zahlen sie viel Geld an die Verbrecher, um oftmals unter völlig unwürdigen Bedingungen über die Grenze gefahren zu werden.

Das große Problem: Durch die zahlreichen illegalen Einreisen stößt die Bundespolizei mittlerweile an ihre Grenzen. Pirnas Bundespolizeipräsident André Hesse schlägt daher Alarm.

Laut einem Bericht der "BILD" schrieb er einen Brief an das Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Seine Behörde würde durch die zahlreichen illegalen Einreisen an ihre Grenzen stoßen.

Um illegale Einreisen zu verhindern, forderte die CDU kürzlich in einem Antrag im Bundestag stationäre Grenzkontrollen. Doch der Antrag wurde von der Mehrheit der Ampel-Fraktionen abgelehnt.