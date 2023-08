Jetzt schon an Weihnachten denken: Backsaison im Erzgebirge gestartet

Nun mussten sie 48 Stunden in Weinbrand und Rum Aroma sammeln. Danach beginnt die Produktion. Jede Nacht fertigen maximal 20 Mitarbeiter bis zu 3000 Stollen, ab November auch mit Mohn.

Die ersten 1500 Butterstollen sind fertig, müssen aber lagern, "wie ein guter Wein", so Geschäftsführer Martin Hübner (37).

Das liegt auch an den Preisen für Zutaten. Das ist drin im Butterstollen: Weizenmehl, Puderzucker, Orangeat, Mandeln, Hefe, Milch, Zucker, Ei, Salz, Rosinen. Backtemperatur: 200 Grad. Angst vor Plagiaten hat Martin Hübner nicht: "Am wichtigsten sind die Produktion und ihr Ablauf."

Eine Besonderheit sind 500 Stollen aus dem Gößner-Stollen. Den Unterschied zum Dresdner Stollen kann Martin Hübner ganz genau sagen: "Mit der Butter ist unser Stollen nicht so trocken." Die Preise stehen nicht fest, dürften aber um gut 50 Cent steigen.

Ab September gehen die Stollen aus Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) in den Handel. Die Haltbarkeit errechnet Martin Hübner übrigens ganz einfach: "Beim Butterstollen machen Sie bis Ostern nichts falsch. Den Mohnstollen sollten Sie bis Neujahr gegessen haben."

Die Neumayer-Station im ewigen Eis der Antarktis erhielt auch schon mal einen Stollen aus Annaberg-Buchholz. © DLR/dpa

Die Butterstollen der Annaberger Backwaren gehen um die ganze Welt. Bis Weihnachten genießen Menschen auf allen Kontinenten die Leckerei aus dem Erzgebirge.

"Auf allen Kontinenten" ist wörtlich gemeint: "Wir belieferten schon die Neumayer-Station auf der Antarktis", erinnert sich Produktionsleiterin Wiebke Augustin. Weitere exotische Lieferorte waren Mumbai in Indien, Pjöngjang in Nordkorea oder Ushuaia in Feuerland, Südamerika.

Fast 100 Stollen landen jährlich in Japan, ein paar mehr in Kanada, Australien und den USA. Verkaufsleiter Martin Seidler (30) kann das erklären: "Es handelt sich oft um deutsche Auswanderer. Aber auch Reisegruppen aus aller Welt kommen manchmal zu uns, probieren den Stollen und bestellen dann zu Hause."

In den USA seien Stollen als Weihnachtsgeschenke beliebt. Rund 90 Prozent der bis zu 200.000 Butterstollen aus Annaberg-Buchholz werden aber in Sachsen gekauft.