Kreuzungs-Crash im Erzgebirge: B101 teilweise gesperrt

Der Jaguar ist aus bislang ungeklärter Ursache einem BMW in die Seite gefahren. © Niko Mutschmann

Der Unfall passierte am Samstagmittag auf der B101 in Raschau-Markersbach. Aus bislang unbekannter Ursache ist an der Kreuzung zur Straße des Friedens ein Jaguar einem BMW in die Beifahrerseite gefahren.

Eine Mitfahrerin, die auf der Rückbank des BMWs saß, wurde bei dem Unfall verletzt, sie kam ins Krankenhaus.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Raschau im Einsatz. Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.

Die Bundesstraße musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Straße des Friedens wurde voll gesperrt.