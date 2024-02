11.02.2024 13:49 1.146 Mit Glasscherben beworfen, geschlagen und getreten: 17-Jähriger an Busbahnhof attackiert

Am Busbahnhof in Stollberg ist am Samstagabend ein 17-Jähriger geschlagen, getreten und mit Glasscherben beworfen worden.

Von Claudia Ziems

Stollberg - In Stollberg (Erzgebirge) ist am Samstagabend ein Jugendlicher (17) angegriffen worden. Bei einer Attacke am Busbahnhof in Stollberg sind zwei Jugendliche verletzt worden. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Kurz vor 21 Uhr hielt sich der 17-Jährige am Busbahnhof in der Bahnhofstraße auf. Dort sprach ihn ein unbekannter Jugendlicher an, von dem er geschlagen und getreten wurde. "Im Zuge dessen warf der Angreifer mit Glasscherben nach dem Geschädigten und beleidigte diesen sowie dessen Bekannte (14), welche sich schützend zwischen die beiden stellte", teilte die Polizei weiter mit. Erzgebirge Bahnverkehr ohne Zugführer: Erzgebirge testet die Zukunft Die 14-Jährige wurde beim Beseitigen der Scherben an den Händen verletzt. Nachdem sie in einem Krankenhaus war, wurde sie ihren Eltern übergeben. Auch der 17-Jährige wurde leicht verletzt, wollte allerdings nicht behandelt werden. Der Angreifer flüchtete zunächst, konnte jedoch später durch die Polizei geschnappt werden. Der 16-Jährige wurde dann an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Syrer muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung verantworten.

