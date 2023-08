Nach mehrjähriger Pause: Vorbereitungen für "Tag der Sachsen" laufen

Die Vorbereitungen zum Tag der Sachsen laufen, die große Fete steigt am ersten Septemberwochenende. © Uwe Meinhold

Dazu werden in Aue (Erzgebirgskreis) vom 1. bis 3. September rund 180.000 Besucher erwartet, der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. "Der Bob ist in der Bahn", konstatierte Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) am Mittwoch den Stand der Vorbereitungen.



Der "Tag der Sachsen" wird seit 1992 an wechselnden Orten gefeiert. Bei seiner bisher letzten Auflage 2019 in Riesa hatte er rund 310.000 Besucher angelockt. Wegen der Corona-Pandemie war das Volksfest 2020 und 2021 ausgefallen; im vergangenen Jahr wäre die Stadt Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) an der Reihe gewesen, doch hatte die Stadt das Fest aus finanziellen Gründen abgesagt.

Nun wird in Aue im Erzgebirge der Neustart gewagt, wo zugleich das 850-jährige Stadtjubiläum gefeiert wird.

Zu den Höhepunkten gehört ein großer Festumzug am Sonntagnachmittag, der auch im Fernsehen übertragen wird.