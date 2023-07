Neue Baustelle im Erzgebirge: B101 wird erneut für mehrere Monate voll gesperrt

"Für den ersten Bauabschnitt wird die Umleitung ab Tannenberg auf der S260 und weiter auf der S261 über Frohnau nach Annaberg-Buchholz zur B101 geführt. Im Rahmen des zweiten und dritten Bauabschnittes erfolgt die Umleitung über die K7132 nach Walthersdorf und weiter über die S267 nach Schlettau zur B101", so das LASuV weiter.

Die Arbeiten in dem circa 2,2 Kilometer langen Abschnitt sollen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) voraussichtlich im Dezember abgeschlossen werden.

Die B101 war nur wenige Kilometer weiter bereits für mehrere Monate voll gesperrt.

Seit September des vergangenen Jahres bis zu diesem Frühjahr wurden in mehreren Abschnitten vom Ortsausgang Scheibenberg (Einmündung Am Berg) bis zur Kreuzung B101/S267 (Böhmische Straße) in Schlettau unter anderem die Fahrbahn erneuert, aber auch Bankette, Entwässerungsleitungen und zwei Bushaltestellen neu gebaut.