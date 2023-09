19.09.2023 06:34 1.133 Rettungsaktion im Erzgebirge: Therapiepferd steckt in Grube fest

Am Montagabend kam es in Schwarzenberg zu einer tierischen Rettungsaktion, nachdem ein Pferd in eine Grube gefallen war.

Von Sarah Müller

Schwarzenberg - Tierischer Einsatz am Montagabend in Schwarzenberg (Erzgebirge). Die Feuerwehr leuchtete den Pferdehof zur Unterstützung der Bergung aus. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte der Schwarzenberger Feuerwehren Hauptwache und Sachsenfeld wurden gegen 20.15 Uhr in die Friedrich-Engels-Straße in Neuwelt gerufen. Dort fiel kurz zuvor das Therapiepferd Urmel in eine etwa zwei Meter tiefe Grube und steckte fest. Mit der Unterstützung durch eine ortsansässige Bergungsfirma konnte das Tier aus der misslichen Lage befreit werden. Erzgebirge Bei laufendem Betrieb: Sachsens größtes Spaßbad wird bis 2025 saniert Ersten Informationen zufolge wurde das Pferd durch den Sturz nicht verletzt. Die Friedrich-Engels-Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Titelfoto: Niko Mutschmann