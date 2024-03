Sachsen hat ein neues Sterne-Restaurant

Blick auf das Hotel "Blauer Engel", in dem sich auch das Gourmet-Restaurant "St. Andreas" befindet. © Bodo Schackow/dpa

Die Spezialisten des "Guide Michelin" nahmen das von zwei Brüdern geführte "St. Andreas" in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) gleich mit einem Stern in ihre Liste auf.

Gestrichen indes wurden in der am Dienstag veröffentlichten Deutschland-Ausgabe des bekannten Restaurantführers die zwei Sterne für das "Falco" in Leipzig, nach 15 Jahren.

Der Gourmettempel war im November 2023 geschlossen worden. Damit gibt es nun landesweit acht Lokale mit einem Michelin-Stern.



Mit dem "Stadtpfeiffer", dem "Frieda" und dem "Kuultivo" befinden sich weiterhin drei Sternelokale in Leipzig, zudem das "Elements" und das "Genuss-Atelier" in Dresden.

Mit dem "Atelier Sanssouci" der Villa Sorgenfrei in Radebeul und dem "Juwel" im Hotel Bei Schumann in Schirgiswalde-Kirschau konnten auch zwei Hotelrestaurants ihren Stern behaupten.