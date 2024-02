"Schluss mit Blockade": Traktor in Flammen, Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

Das Feuer griff auch auf einen Sattelzug über. © André März

Gegen 2.45 Uhr kam es zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Oberen Hauptstraße in Oelsnitz.

Die Feuerwehr wurde zunächst zu einem Scheunenbrand alarmiert, vor Ort stand dann aber ein Traktor, der zwischen zwei landwirtschaftlichen Fahrzeugen abgestellt war, in Flammen.

Außerdem wurde eine Fassade mit den Worten "Schluss mit Blockade - sonst brennt alles" beschmiert. Der Spruch könnte darauf hindeuten, dass sich der mutmaßliche Anschlag gegen die Bauern-Proteste richtet.

Das Feuer breitete sich schnell aus, griff auf die Sattelzugmaschine und den Gülleanhänger über.

Laut Enrico Stache, dem Einsatzleiter der Feuerwehr Oelsnitz, erschwerten explodierende Reifen zusätzlich die Löscharbeiten.

Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Im Einsatz waren 85 Kameraden von den Feuerwehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.