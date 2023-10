Schon wieder! Auto auf Klinikparkplatz in Aue zerkratzt

Aue-Bad Schlema - Schon wieder ist auf dem Klinikparkplatz in der Gartenstraße in Aue ( Erzgebirge ) ein Auto zerkratzt worden.

Unbekannte zerkratzten den Lack eines Mercedes, der auf dem Klinikparkplatz in Aue abgestellt war. (Symbolbild) © Mike Müller

Wie die Polizei mitteilte, gab es erneut eine Anzeige wegen eines beschädigten Wagens auf dem Parkplatz am Krankenhaus.

Passiert sein soll das Ganze am Mittwoch in der Zeit von 6 bis 15 Uhr.

Unbekannte haben die gesamte Fahrerseite an einem Mercedes zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden am Lack in Höhe von circa 3000 Euro.

Das Fahrzeug stand auf dem Besucherparkplatz der Klinik in der Gartenstraße.

"Bereits am Mittwochnachmittag hatte der Eigentümer eines Pkw Peugeot ebenfalls eine Anzeige erstattet. In den vergangenen Tagen hatten Unbekannte über die komplette Beifahrerseite des Wagens einen Kratzer angebracht. Denkbar ist, dass die Beschädigung während des Parkens in der Lindenstraße verursacht wurde", heißt es weiter.

Die Polizei ermittelt weiter und prüft Zusammenhänge mit den vergangenen ähnlichen Taten aus dem September. Dabei wurden ebenfalls mehrere Autos auf dem Klinikparkplatz beschädigt.