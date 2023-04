Schreckliches Familien-Drama im Erzgebirge: Mann soll Ehefrau getötet haben!

Aue-Bad Schlema - Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die sich am gestrigen Freitagabend in der Auerhammerstraße in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) abgespielt haben: Ein Mann (48) soll bei einem heftigen Streit seine Ehefrau (34) umgebracht haben. Der mutmaßliche Killer sitzt nun im Knast.

In diesem Mehrfamilienhaus in der Auerhammerstraße spielte sich der tödliche Familienstreit ab. Am Freitagabend wurde hier eine tote Frau (34) gefunden - offenbar vom eigenen Ehemann (48) umgebracht. © Niko Mutschmann

Am Freitagabend tauchte ein Zeuge auf dem Polizeirevier in Aue auf. Er berichtete den Beamten von einem Familien-Drama, das sich in der Wohnung einer syrischen Familie in der Auerhammerstraße abgespielt haben soll.

Gegen 18 Uhr rückten Polizisten zum besagten Haus. Dann der Schock: Die Beamten fanden eine leblose Frau (34) auf dem Boden - ihr Ehemann, der direkt ins Visier der Ermittler geraten war, ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein alarmierter Notarzt konnte anschließend nur noch den Tod der Frau feststellen.

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Ehepaar am frühen Freitagabend in Streit geraten war und der Mann der 34-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt hat. Anschließend soll der 48-Jährige eine Vertrauensperson verständigt haben, welche letztlich auf dem Polizeirevier erschienen war", berichtet ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Killer, ein Syrer, wurde auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft am heutigen Samstagvormittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl - der 48-Jährige befindet sich derzeit auf dem Weg in eine JVA.