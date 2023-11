Staubsaugerautomat an Tankstelle aufgebrochen: Wer erkennt den Täter?

Oelsnitz - Nachdem ein Unbekannter versucht hatte, einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in Oelsnitz ( Erzgebirge ) aufzubrechen, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Überwachungskamera und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei sucht diesen mutmaßlichen Täter. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es bereits in der Nacht zum 7. März zu dem versuchten Einbruch. Gegen 3.20 Uhr machte sich die bisher unbekannte Person an einem Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße zu schaffen, als er offensichtlich durch ein sich näherndes Fahrzeug gestört wurde und flüchtete.

Mutmaßlich versuchte der Unbekannte, an das im Automaten befindliche Bargeld zu gelangen. Jedoch ohne Erfolg. Es entstand dabei ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Bisher liefen jegliche Ermittlungen ins Leere. Daraufhin hat das Amtsgericht Chemnitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen, und die Polizei fahndet nun mit den Bildern der Überwachungskameras an der Tankstelle nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Wer kann anhand der Bekleidung, insbesondere der markanten Schuhe und der auffälligen, mit Reflektoren versehenen Hose, weitere Hinweise zur Person geben?